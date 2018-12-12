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      Вдарили з усіх калібрів: окупант підло "привітав" українських бійців з Днем сухопутних військ

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      Міномети, гранатомети та кулемети. Так бойовики "привітали" українських військових з Днем сухопутних військ України. Мабуть, сподівались, що наші армійці розслабились, проте ворог отримав гідний опір та поніс втрати.

      У багнюці та калюжах зустрічає українська піхота своє свято – День сухопутних військ України – під окупованою Горлівкою.

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      Проте ніхто не скаржиться, ситуація звична. Та і взагалі, на передовій свято – це явище дуже умовне.

      День за днем, ніч за ніччю... Губишся тут. Навіть не знаєш, який день тижня,
      – поділився думками військовослужбовець ЗСУ Віктор.

      Трохи зіпсував свято ворог, який напередодні, 11 грудня, серед білого дня почав бити з усіх калібрів.

      війна на донбасі вирви від гранатомета
      Вирва від гранатомета

      Таких вирв від автоматичного гранатомета тут чимало. І це чи ненайменше, чим вчора стріляли бойовики. Почали з РПГ, потім –мінометти, з АГС працювали", – розповів військовослужбовець ЗСУ "Кокос".

      Обстріл почався, що нехарактерно, посеред дня, а не вночі, як зазвичай. Ворожі міни лягагли, як по позиціях, так і по самому селу. Українським бійцям довелось відповідати.

      Ми почали обстріл їх зі своїх кулеметів, підключили гранатомети. І їх ворожі точки змусили замовкнути. Я думаю, що ворог, по тому, який ми нанесли їм удар, поніс втрати,
      – переповів військовослужбовець ЗСУ "Дядя Саша".

      Проте ворог не вгамовувався і 12 листопада. "Тому що День сухопутних військ ЗСУ", – додав "Дядя Саша".

      Проте українській піхоті вже не звикати до провокацій ворога. Можливо, вони менш розпіарені, ніж інші роди військ. В них немає своїх смугастих футболок, їм все одно, якого кольору берет. Вони просто роблять свою роботу.

      Крапку у війні завжди ставила піхота. Тому що, як кажуть, прапор перемоги – тільки піхота,
      – наголосив боєць "Дядя Саша".

      В Зайцевому не було святкового параду та нагород. Українські піхотинці, як і завжди, будуть змінювати один одного на чергуваннях та братися за зброю та боронити свою країну. 

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Зброя
      Джерело: 24 канал
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