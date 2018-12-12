Проросійські окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції із заборонених мінометів
На Донбасі проросійські бойовики протягом поточної доби 7 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, обійшлося без жертв із української сторони.
Про це інформує штаб ООС.
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Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях Об'єднаних сил неподалік селища Кримське, що на Луганському напрямку та населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку,
– йдеться у зведенні.
Відомо, що ворог також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі Авдіївки, Старогнатівки, Тарамчука.
На щастя, втрат серед українських бійців немає.
Нагадаємо, за попередню добу, 11 грудня, українським оборонцям вдалося знешкодити одного бойовика, ще 5 отримали поранення.
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