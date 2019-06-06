Пророссийские партии на парламентских выборах: какие шансы на победу

О заявлении Леонида Кучмы относительно Донбасса, торговли с оккупированными территориями и пророссийских силах в Верховной Раде – в прямом эфире 24 каналу рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

О пророссийских силах в Верховной Раде

– Как и прогнозируют, "Оппозиционная платформа – За жизнь" 30-35 мест получит по партийным спискам и несколько мажоритарщиков. Я думаю, что это будет реальной оценкой того количества украинцев, которые разделяют такое видение Украины об отношениях с Россией.

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– Те из них, кто голосовал за Владимира Зеленского, тот протестовал против Петра Порошенко. А эти выборы покажут нам на сколько в Украине много людей, которые разделяют пророссийские взгляды и как они смогут влиять на политику.

– После аннексии Крыма и того, что Россия сделала на Донбассе, никакая пророссийская сила не имеет шансов на серьезное влияние в Украине или претендовать на должность президента, председателя Верховной Рады или премьер-министра.

О заявлении Кучмы "не стрелять в ответ"

– Я вижу сейчас кучу критики, которую выразили украинцы относительно этого заявления. Кучма дал разъяснения своим словам. Он отметил, что не стрелять должны обе стороны и это зафиксировано в минских соглашениях. Это одно из условий дальнейшего движения к решению конфликта на Донбассе

Если режим тишины будет нарушен, то будут стрелять в ответ. Никто не воспринимает это, буквально, как капитуляцию украинских войск, которых будут обстреливать, а они будут молчать. Понятно, что эта фраза посылает сигнал российской стороне, чтобы те приложили больше усилий, чтобы держать боевиков под контролем, чтобы очередное перемирие не было сорвано.

– Я думаю, что это часть плана, который есть на Банковой. Но в то же время окончательного плана урегулирования конфликта на Донбассе нет. В Администрации президента делают такие шаги, чтобы проверить, сдвинут ли они ситуацию на Донбассе с мертвой точки

Что известно об инициативе относительно нового режима тишины?Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях относительно "режима тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.

О торговле с оккупированными территориями

– Блокада торговая, экономическая и любая другая на оккупированных территориях – это лишь поверхность айсберга, который в целом представляет собой всю совокупность связей: контрабанды, теневых схем, политических договоренностей, которые находятся в середине этого конфликта.

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– Блокада – это только формальная часть, которая касается относительно небольшой доли доходов, которые теряют стороны. Вопрос ключевой: кто больше проиграет от блокады. Лишаем ли мы этим какой-то прибыли Россию или ослабляем боевиков? Платим ли высокую цену, потому что на нашей территории продолжается конфликт?