Проросійські партії на парламентських виборах: які шанси перемогти

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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Про заяву Леоніда Кучми щодо Донбасу, торгівлю з окупованими територіями та проросійські сили у Верховній Раді – у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

      Про проросійські сили у Верховній Раді

      – Як і прогнозують, "Опозиційна платформа – За життя" отримає 30-35 місць за партійними списками й кілька мажоритарники. Я думаю, що це буде реальною оцінкою тієї кількості українців, які поділяють таке бачення України щодо відносин з Росією.

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      – Ті з них, хто голосував за Володимира Зеленського, то протестував проти Петра Порошенка. А ці вибори покажуть нам на скільки в Україні багато людей, які поділяють проросійські погляди та як вони зможуть впливати на політику.

      – Після анексії Криму та того, що Росія зробила на Донбасі, жодна проросійська сила не має шансів на серйозний вплив в Україні чи претендувати на посаду президента, голови верховної ради чи прем’єр-міністра.

      Про заяву Кучми "не стріляти у відповідь"

      – Я бачу зараз купу критики, яку висловили українці щодо цієї заяви. Кучма дав роз’яснення своїм словам. Він наголосив, що не стріляти мають обидві сторони і це зафіксовано в мінських угодах. Це одна з умов подальшого руху до розв'язання конфлікту на Донбасі

      Якщо режим тиші буде порушено, то будуть стріляти у відповідь. Ніхто ж не сприймає це, буквально, як капітуляцію українських військ, яких будуть обстрілювати, а вони будуть мовчати. Зрозуміло, що ця фраза надсилає сигнал російській стороні, щоб ті доклали більше зусиль, аби тримати бойовиків під контролем, аби чергове перемир’я не було зірвано,

      – Я думаю, що це частина плану, який є на Банковій. Але водночас, остаточного плану врегулювання конфлікту на Донбасі немає. В Адміністрації президента роблять такі кроки, аби перевірити, чи зрушать вони ситуацію на Донбасі з мертвої точки

      Що відомо про ініціативу щодо нового режиму тиші?Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він також говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.

      Про торгівлю з окупованими територіями

      – Блокада торговельна, економічна та будь-яка інша на окупованих територіях – це лише поверхня айсбергу, який в цілому являє собою усю сукупність зв’язків: контрабанди, тіньових схем, політичних домовленостей, які знаходяться в середині цього конфлікту. 

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      – Блокада – це тільки формальна частина, яка стосується відносно невеликої частки прибутків, які втрачають сторони. Питання ключове: хто більше програє від блокади. Чи ми позбавляємо цим якихось прибутків Росію або послаблюємо бойовиків? Чи платимо вищу ціну, бо на нашій території триває конфлікт?

      blog_ava
      "Опозиційна платформа – За життя" оприлюднила свій виборчий склад
      сьогодні
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      Теги: Леонід Кучма Війна на Донбасі Новини України Верховна Рада Опозиційна платформа За життя Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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