Пророссийские попы и политики против украинских пенсионеров

Несмотря на карантин пророссийские священники собрали толпы людей в храмах во время Пасхи, пренебрегая их здоровьем и жизнью. Однако не только они так относятся к украинцам.

Проросійські священники проти карантину

В розпал карантину, попри всі заборони та перестороги священники Московського патріархату в Україні влаштували багатолюдне служіння і Хресну ходу у Великодню ніч. Це сталося, зокрема у Святогірській лаврі, яка розташована біля містечка Слов'янськ у Донецькій області.

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І хоч, напередодні влада, журналісти, зірки шоу-бізнесу і представники інших конфесій закликали вірян на Великдень залишатися вдома, щоб не сприяти поширенню коронавірусу, попи Святогірської лаври вчинили по своєму.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на правду" за 22 квітня 2020:

Вони зібрали у Святогірській лаврі сотні богомольців, з якими потім щільним строєм ходили навколо храму.



Священники та віряни УПЦ МП, серед яких багато літніх людей та дітей / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne



Про жодне дотримання соціальної дистанції навіть не мовиться / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne



Жоден зі священників, попри натовп людей позаду, маски не мав / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne

Як бачимо, багато хто був без масок, ні про жодне дотримання дистанції не йшлося. Більшість учасників цього дійства – люди літнього віку – просто тобі ідеальне середовище для поширення коронавірусу.

Але від намісників Святогірської лаври важко очікувати якогось відповідального ставлення до своєї пастви. Адже саме ці попи свого часу доклалися до підтримки російської агресії на Донбасі, через що на Сході України досі йде війна і загинули тисячі людей. Бо за твердженням очевидців тих подій, саме монахи зі Святогірської лаври допомагали російським диверсантам та місцевим сепаратистам у 2014 році.

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Місцеві мешканці розповідали, що під час захоплення російським ФСБшником Гіркіним міста Слов'янськ, ченці Святогірської лаври возили йому провізію через блокпости українських військових. А після втечі Гіркіна зі Слов'янська, частина його бойовиків начебто, отримала прихисток у Святогірській лаврі і зрештою, поступово переправилася до Росії.



Ігор Гіркін / Фото Дениса Корнілова

В самій лаврі свою підтримку диверсантів та сепаратистів спростовували, але сам Гіркін через кілька років після цих подій щиро розповів про участь монахів Святогір'я у агресії на Донбасі.

Коментар Ігоря Гіркіна про участь МП в агресії на Донбасі:

Корупційні схеми Солода та Ковалевської

Але не тільки, попи Московського патріархату поставили під загрозу здоров'я та життя українських пенсіонерів, які зібралися у великодню ніч у Святогірській лаврі. Доклалися до цього і проросійські політики.

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Зокрема, народний депутат від ОПЗЖ Юрій Солод, похвалився у фейсбуці тим, що це саме завдяки йому до Святогір'я доставили благодатний вогонь з Єрусалима. І що саме завдяки йому, сотні вірян прийшли до храму, щоб взяти частку благодатного вогню і рознести його по всіх церквах Слов'янського району.

От тільки, боюся, що разом з благодатним вогнем, парафіяни Московського патріархату рознесуть по Донеччині і коронавірус. Чи розумів це депутат Солод? Можливо. Але, навіть, якщо і розумів, то він не з тих, кого дуже хвилює доля пенсіонерів Донбасу.



Юрій Солод / Фото з фейсбук-сторінки депутата

Ні, на словах, звісно, він багато говорить і про підтримку літніх людей і критикує владу за те, що вона недостатньо для цього робить. А от на ділі, все геть інакше. Бо, як відомо Юрій Солод є чоловіком і бізнес-партнером іншої депутатки від ОПЗЖ – Наталі Королевської.



Наталія Королевська / Фото з фейсбук-сторінки депутатки

Як довідалися місцеві журналісти, у 2016 році підприємство, контрольоване Королевською та Солодом, непогано збагатилося на контрабанді металобрухту через непідконтрольні території. Кинувши при цьому бюджет України на сотню мільйонів гривень.

Річ у тім, що для того, щоб вивезти з України брухт кольорових металів або металургійну продукцію, треба заплатити мито у 15% від вартості товару.

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Як Королевська та Солод змогли обійти цю вимогу і не платити мито в державний бюджет? В містечку Красний Луч на Луганщині у них є завод з переробки кольорових металів. Це місто після початку війни опинилося на непідконтрольній Україні території. І саме на це підприємство солодка парочка відправила у 2015 – 2016 роках з Києва кілька тисяч тонн брухту кольорових металів через лінію розмежування.

Там на заводі під наглядом сепаратистів брухт переплавили у металовироби і продали вже через російські фірми європейським покупцям. А оскільки окуповані території є частиною України, то за вивезення туди продукції мито платити не треба.

Відтак, це подружжя бізнесменів-опозиціонерів кинуло державний бюджет на суму, що дорівнює близько 100 мільйонам гривень. Можете самі порахувати, скільки це пенсій звичайних донецьких пенсіонерів, якими так на словах переймаються Солод та Королевська.

І тут немає нічого дивного, адже і проросійські політики, і проросійські священники звикли жити в розкошах, а своїх вірян тримати у злиднях. Бо бідними легше управляти. Їм час від часу на знак милості треба лише підкидати або трохи хліба, або трохи видовищ. А от здоров'я чи життя вірян цю місцеву еліту хвилюють мало. В чому ми ще раз переконалися на Великдень.