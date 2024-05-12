Оккупанты якобы проводят эвакуацию. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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"Прогноз по паводку неутешительный"

Депутат российской думы заявил, что все началось с села Ашеваны. Андрей Алехин уверял, что людей якобы "эвакуировали", в частности, переселили в школу, впрочем, впоследствии затопило и ее.

Поэтому жителей перевезли в Усть-Ишим, а еще везут в город. Впрочем, переселяться якобы согласились не все.

Прогноз по паводку неутешительный,

– пожаловался губернатор Виталий Хоценко.

По данным МЧС, уровень воды в реках Ишим и Иртыш продолжает подниматься. В Иртыше – уже 869 сантиметров, в Ишиме вблизи села Орехово – 1 633 сантиметра.

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В Омской области прорвало дамбу / Фото из росСМИ

В Усть-Ишимском районе уже подтоплено 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Ограничено движение на 5 участках автодорог. Отрезанными остаются по меньшей мере 19 населенных пунктов.

По словам пропагандистов, в целом эвакуированы 401 человек, в частности, 120 детей. В двух пунктах временного размещения 86 человек, в частности, 13 несовершеннолетних.

В селе Ашеваны подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков. Оттуда якобы эвакуировали 94 человека, в частности, 34 ребенка.

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В России уже не впервые прорвало дамбу

Заметим, что вечером 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. В зону затопления попали тысячи домов и десятки жителей.

Также под 10-метровым слоем воды оказался Оренбург.

Интересно, что затопило и город Курган, где расположен единственный на всю Россию завод по изготовлению БМП.

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Кстати, все, что известно об апрельском наводнении в России – читайте в материале 24 Канала.