Пошло не по плану: в Оренбурге хотели укрепить дамбу, однако "не получилось"

В российском Оренбурге ситуация становится все сложнее. В городе хотели укрепить местную дамбу, однако что-то пошло не по плану.

Российский Оренбург продолжает прогрессивно идти на дно, уровень воды в реке Урал все больше растет. Сейчас в городе даже не могут элементарно укрепить дамбу.

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Не могут укрепить дамбу

Около недели назад в российском городе Орск прорвало дамбу и затопило многотысячный город. В результате этого "неприятного инцидента" тысячи домов ушли под воду. Также известно, что есть погибшие и пострадавшие.

Карма, которую получили россияне после всех преступлений в Украине, продолжает доставать местных. На месте работают экстренные службы, однако даже несмотря на это ситуация лучше не становится, уровень воды увеличивается чрезвычайно быстро.

Так, по данным российских СМИ, в городе хотели укрепить дамбу, однако все пошло "не по плану". На этот раз на пути у россиян стал асфальт, который неожиданно провалился.

Асфальт возле плотины внезапно провалился. Под землю ушел один из "Камазов", который как раз работал на месте происшествия,

– говорится в сообщении российских СМИ.

В Оренбурге возле дамбы провалился асфальт: смотрите видео

Детали о ситуации в городе: главное

Уровень реки Урал возле российского Оренбурга уже превысил опасную отметку в почти 2 метра. Вода продолжает подходить, а потому в городе 12 апреля ожидают пик наводнения.

Как отмечают местные власти, за прошедшие сутки уровень воды в Урале вырос на 69 сантиметров, а к утру 12 апреля – повысился до 1129 сантиметров.

Такой уровень воды оккупанты называют опасным, ведь он затопит тысячи домов, если будет расти и дальше. Пик паводка будет держаться в течение двух дней – 12 – 13 апреля – а после ожидается падение уровня воды.

Если раньше в Оренбурге подтопленными были частные дома, то теперь вода начала подтапливать многоэтажки в старой части города. Первые этажи домов уже оказались под водой.

Напомним, что 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Вода постепенно распространялась на другие городки и поселки Оренбургской области. Жители Орска выходили на митинги, на которых требовали повысить им размер компенсаций.