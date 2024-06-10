Прорыв границы грузовиком на Закарпатье: журналист показал новые фото

В Закарпатье грузовик с 30 украинцами прорвал украинско-венгерскую границу. Предварительно, прорыв совершил грузовик ГАЗ-66.

Известно, что автомобиль был с красными военными номерами. Сразу после пересечения границы его пассажиры покинули транспортное средство.

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Новые фото прорыва границы на Закарпатье

Венгерская полиция оперативно отреагировала на инцидент и впоследствии задержала 32 человека, связанных с этим прорывом. Сейчас продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства и причастных к незаконному пересечению границы.

Прорыв границы на Закарпатье / фото Виталий Глагола

Известно, что инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань".

Как инцидент прокомментировали в ГПСУ

Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказалось не военным.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии для 24 Канала рассказал о расследовании инцидента с незаконным пересечением границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда.

Он сообщил, что движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля, что вели в направлении сопредельной страны. Во время проверки не было установлено принадлежность автомобиля к военным формированиям.

Также украинские пограничники задержали нескольких человек, которые могли быть причастны к организации незаконного перемещения через границу. С ними сейчас проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.