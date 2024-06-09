Эксамбассадор по особым поручениям при МИД Украины Ольга Трофимцева рассказала 24 Каналу, что сейчас мы видим прогнозируемые Россией провокации. На фоне этого фермеры анонсируют новые протесты.

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Какова причина протеста

Сейчас очень мало информации о новых блокировках. Даже поляки до конца не знают, какие именно требования будут выдвинуты и каких видов транспорта они будут касаться. Но стоит смотреть на более широкий контекст.

С 6 по 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент. Накануне этого в Брюсселе и в столицах других европейских стран мы видели протесты, которые имели целью еще раз показать недовольство людей аграрной политикой ЕС.

Об Украине там почти вообще не говорилось. Никаких условий относительно украинского импорта никто не озвучивал. Но дискуссии между польским правительством и фермерами все это время продолжались,

– отметила Ольга Трофимцева.

Польские фермеры до сих пор пытаются найти варианты тех или иных дополнительных ограничений для аграрного импорта из Украины в Польшу. Хотя мы знаем, что по официальной статистике импорт и так не происходит. Все едет транзитом в другие страны ЕС.

Украинские посольства и ведомства присоединятся к урегулированию этой ситуации. Мы помним заявления официальных представителей Польши о том, что такие блокировки являются неправильными и нарушают законодательство. Правительство будет делать все возможное, чтобы таких проблем не возникало.

Блокировка границы: что известно