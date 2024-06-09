Ексамбасадорка з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімцева розповіла 24 Каналу, що зараз ми бачимо прогнозовані Росією провокації. На тлі цього фермери анонсують нові протести.
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Яка причина протесту
Наразі є дуже мало інформації про нові блокування. Навіть поляки до кінця не знають, які саме вимоги будуть висунуті та яких видів транспорту вони стосуватимуться. Але варто дивитися на ширший контекст.
З 6 по 9 червня відбудуться вибори до Європейського парламенту. Напередодні цього у Брюсселлі та у столицях інших європейських країн ми бачили протести, які мали на меті ще раз показати незадоволення людей аграрною політикою ЄС.
Про Україну там майже взагалі не мовилось. Ніяких умов щодо українського імпорту ніхто не озвучував. Але дискусії між польським урядом і фермерами весь цей час продовжувалися,
– зауважила Ольга Трофімцева.
Польські фермери досі намагаються знайти варіанти тих чи інших додаткових обмежень для аграрного імпорту з України до Польщі. Хоча ми знаємо, що за офіційною статистикою імпорт і так не відбувається. Все їде транзитом в інші країни ЄС.
Українські посольства та відомства долучаться до врегулювання цієї ситуації. Ми пам'ятаємо заяви офіційних представників Польщі про те, що такі блокування є неправильними та порушують законодавсто. Уряд робитиме все можливе, щоб таких проблем не виникало.
Блокування кордону: що відомо
- Польські протестувальники 4 червня заблокували рух на пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Вантажівки на виїзд з України не випускали, в'їзд також працював з обмеженями. Протестувальники виступали з тими самими умовами, що й раніше та вимагали зменшити ввезення зернових культур на територію Польщі з України.
- Через декілька днів – 8 червня – фермери оголосили, що хочуть заблокувати інший пункт пропуску "Шегині – Медика". Повідомляється, що блокування можуть початися 9 червня і тривати аж до вересня. У державній митній службі повідомили, що обмеження, ймовірно, стосуватимуться не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів.
- Перед тим мітингарі блокували кордон з листопада 2023 року та до квітня 2024. Хоча офіційно рух вантажівок відновили, але переговори між Україною та Польщею тривають далі. Сторони мали щомісяця обмінюватися інформацією щодо транзиту.