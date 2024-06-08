Польські аграрії почали блокувати кордони ще в листопаді 2023 року, що тривало кілька місяців. Однак у червні цього року стало відомо, що фермери знову організовуватимуть протести.

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Польські фермери знову блокуватимуть кордон

Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.

За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині",

– йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

В ДПСУ додали, що згодом повідомлять, для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух.

Зверніть увагу! Глава Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні розповів, що через протести польські компанії втратили десятки мільйонів доларів за 4 місяці.

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