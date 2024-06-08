Польские аграрии начали блокировать границы еще в ноябре 2023 года, что продолжалось несколько месяцев. Однако в июне этого года стало известно, что фермеры снова будут организовывать протесты.

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Польские фермеры снова будут блокировать границу

Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини",

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ГПСУ добавили, что впоследствии сообщат, для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение.

Обратите внимание! Глава Совета международного общества польских предпринимателей в Украине рассказал, что из-за протестов польские компании потеряли десятки миллионов долларов за 4 месяца.

Блокировка границы: последние новости