Блокування почалося на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". У ДПСУ розповіли, що на виїзд з України вантажівки у бік Польщі не пропускають взагалі.

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В Україну вантажівки пропускають, але за графіком

У ДПСУ повідомили, що польські протестувальники пропускають вантажівки на вʼїзд в Україну за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі,

– повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

Як довго триватиме блокада

У Державній митній службі України повідомили, що поляки планують проводити акцію протесту другої половини дня 6 червня. Прикордонники підкреслили, що очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Варто зауважити, що пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту.

Що передувало