Відомо, що автомобіль був із червоними військовими номерами. Одразу після перетину кордону його пасажири покинули транспортний засіб.

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Нові фото прориву кордону на Закарпатті

Угорська поліція оперативно відреагувала на інцидент і згодом затримала 32 особи, пов'язаних з цим проривом. Наразі триває розслідування, щоб встановити всі обставини та причетних до незаконного перетину кордону.

Прорив кордону на Закарпатті / фото Віталій Глагола

Відомо, що інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань".

Зверніть увагу! Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим.

Як інцидент прокоментували в ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі для 24 Каналу розповів про розслідування інциденту з незаконним перетином кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону.

Він повідомив, що рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю. Група реагування виявила сліди автомобіля, що вели в напрямку суміжної країни. Під час перевірки не було встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Також українські прикордонники затримали кількох осіб, які могли бути причетні до організації незаконного переміщення через кордон. З ними наразі проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.