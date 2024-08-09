Может быть несколько целей, которых пытаются достичь подразделения на Курщине. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что все сценарии точно были просчитаны Генштабом.

Важно Курскую АЭС готовят к обороне, – росСМИ

Какие есть сценарии развития событий на Курщине

По словам Жовтенко, варианты могут варьироваться от создания буферной зоны вдоль границы с Украиной до контроля ключевых объектов на территории России. Чтобы таким образом усилить потенциальные позиции за столом переговоров.

Также, при определенных обстоятельствах, можно повернуть направо и попытаться перерезать российскую логистику на Донецком и Луганском направлениях. Фактически сделать то, что сейчас делает Украина с Крымом.

Максимально обрезая поставки военного ресурса россиян на полуостров. Ограничивая работоспособность подразделений, которые сейчас дислоцируются на территории украинского Крыма. Ослабляя позиции российских оккупантов на Южном направлении,

– сказал Тарас Жовтенко.

На Востоке такие действия гораздо труднее провернуть через сухопутную границу с Россией. У врага есть много опций, как перенастроить свою логистику, даже несмотря на удары ВСУ.

Смотрите также ВСУ контролируют Суджу: где расположен город и какое расстояние до Украины

Вполне вероятно, что может быть достигнуто несколько стратегических целей. Все будет зависеть от реакции россиян и готовности реагировать на обратные действия российской стороны.

Где расположена Суджа: смотрите на карте