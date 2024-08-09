Може бути декілька цілей, яких намагаються досягти підрозділи на Курщині. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко у розмові з 24 Каналом розповів, що усі сценарії точно були прораховані Генштабом.

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Які є сценарії розвитку подій на Курщині

За словами Жовтенка, варіанти можуть варіюватися від створення буферної зони уздовж кордону з Україною до контролю ключових об'єктів на території Росії. Аби в такий спосіб посилити потенційні позиції за столом переговорів.

Також, за певних обставин, можна повернути праворуч і спробувати перерізати російську логістику на Донецькому та Луганському напрямках. Фактично зробити те, що зараз робить Україна з Кримом.

Максимально обрізаючи постачання військового ресурсу росіян на півострів. Обмежуючи працездатність підрозділів, які зараз дислокуються на території українського Криму. Послаблюючи позиції російських окупантів на Південному напрямку,

– сказав Тарас Жовтенко.

На Сході такі дії набагато важче провернути через сухопутний кордон з Росією. У ворога є багато опцій, як переналаштувати свою логістику, навіть попри удари ЗСУ.

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Цілком імовірно, що може бути досягнуто кілька стратегічних цілей. Все залежатиме від реакції росіян та готовності реагувати на зворотні дії російської сторони.

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