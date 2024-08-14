Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что всем было известно, что ВСУ усиливают оборону Сум, потому что россияне разворачивали несколько плацдармов для вторжения в Украину с севера.

Смотрите также "Путин вынужден отступать": в ЕС полностью поддержали боевые действия Украины на Курщине

Россияне подготовили 4 плацдарма на границе с Украиной

Один плацдарм был под Белгородом, такой же накапливали напротив Богодухова со стороны Белгородщины, а также в районе Суджи Курской области в направлении Сум. До сих пор есть накопление сил и в районе Климово и Клинцов Брянской области, там есть старый аэродром и новая российская база. Оттуда 50 километров до Черниговщины.

По словам Свитана, как минимум, у россиян было 4 таких локации. Он рассказал, что украинские войска сосредотачивались на границе, чтобы остановить возможные боевые действия, которые враг мог оттуда готовить. Основная задача тогда для ВСУ заключалась в прикрытии Сум. Там были проведены фортификационные мероприятия, открыто несколько линий обороны, туда перебросили часть бригад для защиты города Сумы.

В Украине хорошо работает разведка, было известно о развертывании войск противника перед попыткой штурма Сум и ВСУ поймали момент. Они увеличили "ударный кулак" и зашли на российскую территорию с первоочередной задачей сокрушить российскую группировку, которая угрожала Сумам,

– озвучил Свитан.

Неадекватная реакция россиян на прорыв границы

Военный эксперт отметил неадекватное поведение россиян во время событий на Курщине. Они практически не заметили украинского движения, разбежались вокруг, оперативно не перебросили туда свои резервы.

По мнению Свитана, такую неподготовленность противника украинское командование использовало в свою пользу. Военный эксперт допускает, что противник был шокирован, началась паника, потому что россиянам было непонятно, что делать в этой ситуации, которой, на их взгляд, не должно было произойти.

Превентивный удар уже в дальнейшем развился в масштабные наступательные действия, были оперативно переброшены войска рокадными (вдоль линии границы) и радиальными (поперек) дорогами. Тем самым ВСУ усилили давление на этом участке,

– рассказал Свитан.

ВСУ могут создать линию обороны на Курщине

Сегодня украинские войска могут создать в Курской области линию обороны: фортификационные сооружения с обеспечением минных полей на российской территории. Свитан уверен, что это нужно делать. Также он назвал еще одну важную задачу, которую, по его мнению, должны выполнить украинские военные.

Надо попытаться сорвать российские силы с восточного фронта, чтобы те перебазировались из Донецкой области в Курскую область; обесточить Курскую АЭС; двигаться в Белгородскую область и зайти в тыл противника под Волчанском. Этот прорыв на Курщину можно использовать во многих направлениях,

– считает Свитан.

Дальнейшие стратегические решения относительно действий ВСУ на Курщине будет принимать украинский Генштаб с точки зрения ситуации. А она напрямую зависит от действий россиян и того, будут ли они перебрасывать туда дополнительные войска, забирая их с восточного фронта.