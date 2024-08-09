Российское СМИ "Верстка" нашло родственников тех срочников, которые служили возле Суджи. Судьба солдат сложилась по-разному, а всего в регионе могло служить от нескольких десятков до нескольких сотен срочников. Военкоматы утверждают, что их там не было.

Кстати, первые российские военные, которых захватили в плен на Курщине, были именно срочниками. Они признались: просили, чтобы их вывели оттуда, но командование ничего не сделало.

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Какова судьба срочников в Курской области

Согласно данным, которое собрало СМИ, возле Суджи было не менее 15 позиций и почти на каждой были срочники. В Суджинском районе было много опорных пунктов, и на каждом от 7 до 30 срочников.

Кроме ребят после учебки, на границе стояли пограничники и батальон "Ахмат". Последние просто сбежали.

Родные срочников объединились и пытаются получить какую-то информацию от российского минобороны. Но там фактически открещиваются от собственных солдат.

Мы в Москву вообще не можем дозвониться, военкоматы отвечают нам: "Что вы за глупости говорите, их там нет, у них просто забрали телефоны". Держат нас за дурочек. В госпитале Курска нам информацию не дают, говорят, что некогда, раненых очень много,

– жалуются россиянки.

Что российские срочники писали родным о событиях на Курщине:

командование будет проводить проверку, поэтому телефоны забирают;

идут на подкрепление;

я жив и не ранен, но многие в плену;

те, кто был ближе к границе, погибли или попали в плен.

Словом, Россия продолжает вести себя в духе циничного "ихтамнет" и "она утонула". Тем временем Москва не контролирует уже многие территории Курщины.