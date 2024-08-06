"Война – х***ая х***я, о Путине не думали": что говорят российские пленные срочники с Курщины

Россияне 6 августа сообщили о прорыве границы в Курской области. По их словам, там идут бои. Теперь в сети появились кадры с первыми пленными.

Прорыв границы подтвердили и в минобороны России. Там обвинили Украину.

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Что известно о российских пленных из Курской области

Сообщается, что это срочники. Группа сдалась в плен, несколько человек погибли.

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Есть и ролики, где общаются с россиянами. Так, они рассказывают, что вооружение на позиции было легким – гранаты, автоматы, пулеметы. А еще последние четыре дня просили, чтобы их забрали с границы, мол, срочники не должны стоять там. Но ответ начальства был таким: если пограничники остаются, то остаются и срочники с контрактниками, "защищаем".

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Впрочем, срочник сказал, что к "СВО" относится "нейтрально", а о решении Путина вторгнуться в Украину "не думал". Парень закончил колледж и его забрали в армию. Сначала он едва не проговорился, что ему все равно относительно войны, но потом выдал пламенный спич.

Х***во он (Путин – 24 Канал) начал, война – это всегда х***ва х***я, то есть это всегда плохо. У меня война проходит на Белгородской области, там столько трупов, движухи этой, х***и. Не поддерживаю такое,

– сказал пленный.

Другой срочник менее уверен и не смог грамотно сформулировать, что же они делали на границе. "Нас всех отправляют на... как это... типа чтобы не допустить прорыва", – сообщил он.

На слова "но что-то пошло не так?" засмеялся и сказал, что всё пошло не так с самого начала.

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Солдаты просили, чтобы их вывезли, но начальство говорило ждать. Никто так и не приехал. К таким действиям парень относится негативно, а вот относительно войны и Путина так и не смог определиться.

Он два месяца уклонялся от службы в армии, но все же пошел. На полигоне "что-то показывали саперы, штурмовик, медики, но ничего толкового". Этот боец путается в видах оружия и не смог назвать полигон, где учился.