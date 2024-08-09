Разведывательные силы "Свободы России" написали о проблемах путинского режима и обратились к россиянам. Они объяснили: жизнь в России наладится, когда будет остановлена война против Украины.

Еще в Легионе прошлись по кадыровцам, которые "третий день героически воюют на подходах к Курской области". Как известно, "Ахмат" сбежал при первой опасности, а провластные российские "военкоры" жалуются, что на Курщине горячо.

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Какие территории уже потеряла Россия на Курщине

К большому сожалению путинских военкоров, на 800 квадратных километрах освобожденной территории России бучанский сценарий не повторился ни в одном населенном пункте. Мирные жители не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные Путину с просьбой помочь. Плохие новости: Путин вам не поможет,

– говорится в заметке.

Легионеры подчеркнули: к Путину в разное время обращались жители Белгорода, Орска, Бурятии и других регионов. Однако он никому не помог.

В Легионе "Свобода России" утверждают: любят свою землю и желают ей добра. "А для этого война должна быть остановлена, а Путин и его банда уничтожены", – убеждены бойцы.

"Последуйте примеру ТАСС, которые сняли перемещение техники: отправляйте информацию о местах расположения, передвижения техники и наличие у вас другой информации. Помогите нам остановить войну. Только вместе победим", – обратились к россиянам легионеры.