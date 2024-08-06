Ранее в России заявили, что в городе Суджа, который расположенном в 10 километрах от границы с Украиной, прорвали границу. Местные распространяют видео, где можно увидеть, какая там ситуация сейчас, передает 24 Канал.
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Самолеты летают очень низко
На записи можно увидеть, что там творится сплошной хаос. Очевидно, россияне не были готовы к очередному прорыву границы. Над Курской областью летают несколько Су-25. также на видео можно рассмотреть столб дыма от пожара на бензовозе.
Здесь п**да полная,
– резюмировал автор видео.
Кроме этого, сообщают, что на границе идут бои.
В Курской области прорыв границы: смотрите видео
Стоит отметить, что в прорыве границы российские власти обвинили "украинские формирования".