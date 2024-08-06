Раніше у Росії заявили, що у місті Суджа, яке розташоване за 10 кілометрів від кордону з Україною, прорвали кордон. Місцеві поширюють відео, де можна побачити, яка там ситуація зараз, передає 24 Канал.

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Літаки літають дуже низько

На записі можна побачити, що та коїться суцільний хаос. Вочевидь, росіяни не були готові до чергового прориву кордону. Над Курською областю літають кілька Су-25. також на відео можна роздивитися стовп диму від пожежі на бензовозі.

Тут п**да повна,

– резюмував автор відео.

Крім цього, повідомляють, що на кордоні точаться бої.

Зверніть увагу! Це відео містить нецензурну лексику.

У Курській області прорив кордону: дивіться відео

Варто зазначити, що у прориві кордону російська влада звинуватила "українські формування".