Глава Укрпочты "анонсировал" открытие нового отделения в Судже Курской области

В Курской области произошел "прорыв" границы, и россияне жалуются, что бои в регионе не стихают. Глава Укрпочты Игорь Смелянский решил потроллить их.

Он "анонсировал" открытие отделения Укрпочты в Судже Курской области. Впрочем, россиянам придется немного подождать из-за боевых действий на Курщине.

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"Надо немного убрать совок"

Игорь Смелянский написал, что "с целью качественной доставки посылок, прессы и письменной корреспонденции нашим героическим ВСУ и гражданам России, освобожденным от оккупационного режима", Укрпочта решила открыть свое новое отделение.

Там уже выбрали даже адрес – улица Советская, 12, город Суджа. Его "планируют" открыть на месте бывшего отделения почты России.

Учитывая, что надо немного убрать совок и определенные последствия боевых действий, время и дату открытия отделения сообщим позже. Следите за новостями,

– написал глава Укрпочты.

К слову, Владимир Путин уже отреагировал на события в Курской области. Он назвал их очередной провокацией "киевского режима" и заявил, что Украина якобы ведет "неизбирательную стрельбу". А еще он решил "немедленно" помочь жителям области.