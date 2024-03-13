Боевые действия на российской территории могут продемонстрировать гражданам России, что война будет иметь влияние не только на украинцев. И хотя прорыв российских добровольцев происходит накануне так называемых президентских выборов в России, их результаты не изменятся. Такое мнение высказал евродепутат от Renew Europe Урмас Паэт в интервью 24 канала.

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Повлияют ли бои в России на выборы

Урмас Паэт убежден, что бои внутри России продемонстрируют, что война против Украины имеет прямое влияние и на самих россиян.

Если будут боевые действия на российской территории, то это также влияет на понимание конфликта в России, что это не только война России в Украине, но это может иметь прямое влияние на россиян,

– говорит евродепутат.

Однако, вместе с тем он не слишком оптимистичен. Урмас Паэт считает, что из-за цензуры вряд ли будет распространение объективной информации в новостях.

Евродепутат добавил, что поход российских добровольцев накануне так называемых выборов в России не повлияет на их результат.

Очевидно, что в России нет свободных выборов и поэтому, это не имеет значения. Поэтому, считаю, очевидно, каким будет результат так называемых выборов. Все эти события на это не влияют. Единственным вариантом реального влияния были бы настоящие выборы, но это не тот случай,

– говорит Урмас Паэт.

Что предшествовало