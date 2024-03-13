Бойові дії на російській території можуть продемонструвати громадянам Росії, що війна матиме вплив не лише на українців. І хоча прорив російських добровольців відбувається напередодні так званих президентських виборів у Росії, їхні результати не зміняться. Таку думку висловив євродепутат від Renew Europe Урмас Пает в інтерв’ю 24 Каналу.
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Чи вплинуть бої в Росії на вибори
Урмас Пает переконаний, що бої всередині Росії продемонструють, що війна проти України має прямий вплив і на самих росіян.
Якщо будуть бойові дії на російській території, то це також впливає на розуміння конфлікту в Росії, що це не лише війна Росії в Україні, але це може мати прямий вплив на росіян,
– каже євродепутат.
Однак, разом з тим він не надто оптимістичний. Урмас Пает вважає, що через цензуру навряд чи буде поширення об’єктивної інформації в новинах.
Євродепутат додав, що похід російських добровольців напередодні так званих виборів в Росії не вплине на їхній результат.
Очевидно, що в Росії немає вільних виборів і тому, це немає значення. Тому, вважаю, очевидно, яким буде результат так званих виборів. Всі ці події на це не впливають. Єдиним варіантом реального впливу були б справжні вибори, але це не той випадок,
– каже Урмас Пает.
Що передувало
- 12 березня Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон" перетнули кордон з Росією у Курській та Бєлгородській областях. Спершу росіяни заперечували цей факт, але згодом повідомили про те, що нібито відбили атаки російських добровольців.
- 13 березня російські добровольці повідомили, що у Тьоткіно наразі тривають бої. За їхніми словами, частина міста вже "звільнена". Вони також заявили, що путінські війська намагалися зайти з тилу, але штурмовики Легіону відбили атаку та вдарили у відповідь.
- Крім цього, вони відзвітували про знищений пункт управління ворога та навіть показали кадри атаки.
- Також бійці опублікували спільну заяву, в якій закликали цивільне населення Бєлгорода та Курська покинути ці міста, а місцеву владу – розпочати евакуацію.