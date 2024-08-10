Бои в Курской области: враг запустил информационную операцию, чтобы скрыть собственные неудачи

На фоне событий в Курской области враг развернул информационную операцию. Таким образом оккупанты стремятся скрыть собственные неудачи и потерю территорий.

Об этом предостерегает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там перечислили ряд тезисов, которые российская пропаганда пытается распространить.

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Россияне запустили информационную операцию

Очевидно россияне продолжают терять контроль над собственной территорией. Поэтому от замалчивания ситуации в Курской области российская пропаганда перешла к реализации "операции информационного прикрытия". Тезисы пропаганды сводятся к тому, что:

украинские военные якобы совершают преступления против гражданского населения (для усиления эмоционального эффекта пропагандисты распространяют вымышленные истории);

украинцы якобы прибегли к террористической тактике и закрыли путь к переговорам;

страны Запада якобы не поддерживают Украину;

ответ России будет "жестким".

Распространение этих тезисов имеет целью отвлечь россиян от факта переноса боевых действий на российскую территорию и потерю контроля над частью территории России, что является прямым следствием политики путинского режима,

– говорится в сообщении.

К слову, аналитики американского Института изучения войны рассказали, что российское военно-политическое командование не хочет перебрасывать войска с других направлений фронта в Курскую область. В Кремле не хотят сорвать свою наступательную операцию на востоке Украины.