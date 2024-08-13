В СНБО объяснили, для чего Путин снова заговорил о "невозможности" диалога с Украиной

Российские пропагандисты активно распространяют заявление Путина на фоне операции Сил обороны в Курской области. Военный преступник традиционно в ультимативной форме говорит о "невозможности" ведения переговоров с Украиной.

Почему именно российский диктатор снова заговорил о "невозможности" диалога с Украиной, объяснили в Центре противодействия дезинформации.

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Почему Путин снова заявил о "невозможности" переговоров

Путин повторил распространяемые роспропагандой дезинформационные месседжи для дискредитации Украины. Военный преступник абсурдно обвинил ВСУ в якобы "неизбирательных ударах по мирным" и "создании угрозы ядерному объекту". В то время как именно этим занимаются российские военные в Украине уже третий год. Не свидетельствует о декларируемой Путиным "готовности Москвы к диалогу" и расширение агрессором фронта в Донецкой области.

На самом деле Москва не хочет переговоров и стремится к продолжению войны. А очередные заявления диктатора являются лишь оправданием, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и собственное население,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Также добавили, что очередные циничные и абсурдные заявления Путина являются частью стратегии кремля по информационному ответу на события в Курской области.

Кстати, оккупанты пытаются информационно обвинить Украину в якобы "совершении" военных преступлений на территории России. Враг распространяет фейки о якобы "убийствах украинскими военными гражданских, запугивании людей, мародерстве" и других преступлениях.

Для распространения фейков рупоры Кремля используют вымышленные "слова местных очевидцев" и допросы якобы "украинских военнопленных". Однако на самом деле у врага нет никаких подтверждений, поэтому он, как и обычно, манипулирует и врет.

"Приближенность Курской АЭС к зоне боевых действий враг пытается использовать для нового ядерного шантажа мира и обвинений Украины. Возможны провокации на территории Курской АЭС для обвинения Украины, как это происходит на оккупированной Запорожской станции. В частности, российские оккупанты устроили пожар на территории ЗАЭС", – отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко.