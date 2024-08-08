Для России это только начало, – у Зеленского прокомментировали ситуацию в Курской области

Россия должна почувствовать настоящую войну на своих территориях. Там оказались не готовы к событиям, которые произошли в течение нескольких дней.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Россия использует собственные приграничные территории в войне против Украины. Курская область сегодня – угроза для Сумской области, Белгородская область сегодня – угроза для Харьковской и т.д.

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Что происходит в Курской области

Как отметил Подоляк, оккупанты понаставляли вдоль приграничья различную ствольную артиллерию, РСЗО, баллистику. Кроме того, россияне наделали значительное количество небольших военных аэродромов на расстоянии 10 – 15 километров от границы. Там фактически взлетают истребители с КАБами, которые потом летят по нашим людям. Не стоит забывать и о ДРГ, которые время от времени проникают в Украину из Курской области.

На самом деле противодействовать этому возможно. Есть два варианта. Первый – создать санитарную зону с помощью определенных операций. Тогда удастся оттеснить врага на определенное расстояние, чтобы он не мог регулярно обстреливать территорию Украины. Другой вариант – системные дальнобойные удары по территории врага.

Еще раз, мы не говорим, что Украина что-то делает из этого. Но это два пути, которые помогут обезопасить гражданское население от геноцидных практик, которые использует России. Эти два типа ведения оборонительной войны прописаны в международном праве,

– подчеркнул Подоляк.

В течение последних нескольких месяцев россияне начали слишком нагло себя вести в отношении Украины. Там утверждали, что еще "буквально немного – и получится все дожать". Но это большая ошибка. Все, на самом деле, только начинается.

Смотрите интервью с советником председателя ОП Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала о 17:00.

Россия оказалась не готова к масштабированию войны. У них действительно сконцентрированы значительные ресурсы непосредственно на линии фронта. Но резервов для защиты самой территории России, оказывается, недостаточно.

Если война будет масштабироваться на территории России, то там будут совсем другие процессы. Гораздо более быстрые и драматичные для России. Они так и не поняли, что война, которую там считали "блицкригом", уже идет 2,5 года. Она точно не закончится на условиях России. Это только для них начало. Россия должна почувствовать войну. И по крайней мере на тех территориях, которые возле границы с Украиной, это чувствуют. Там просто "визжать". Как это мы должны эвакуироваться? Но это вы напали на нашу страну. Это вы два с половиной года атакуете ракетами и дронами наши земли. Это вы загеноцидили десятки тысяч наших людей,

– подчеркнул Подоляк.