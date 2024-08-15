Удивлен, что Путин не объявил войну, – аналитик ISW Баррос о Курской операции

В Институте изучения войны указывают на серьезное влияние операции ВСУ в Курской области на оборонную и логистическую ситуацию в России. Аналитик ISW Джордж Баррос в интервью рассказал о том, что удивило аналитиков в реакции Кремля.

Он также подтвердил информацию о том, что Россия перебрасывает свои войска из некоторых участков фронта в Украине в Курскую область. Борис отметил, что Путин предпочитает внутреннюю политическую стабильность военному ответу.

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Передислоцирует ли Россия свои войска

Баррос подтвердил, что российские войска действительно передислоцируются из некоторых участков фронта в Украине в Курск. В частности, российское командование перебрасывает войска из северной группировки под Харьковом, а также десантные части ВДВ и подразделения из Запорожского фронта в Курск.

"Вы вспомнили Покровск, вы вспомнили Часов Яр – российское командование, насколько мы можем судить, еще не забирало значительные силы из тех критических участков восточной линии фронта. Похоже, что российское командование предпочитает сохранению этих сил там для наступательных операций. Но они готовы пойти на риск и передислоцировать подразделения из других неприоритетных секторов", – заметил Баррос.

Чем была удивлена реакция Кремля

Меня поразило, что Путину понадобилось несколько дней, чтобы фактически сформулировать ответ на это наступление. Я был очень удивлен, что он не объявил войну, что не ввели военное положение,

– отметил аналитик.

Он также добавил, что не ожидал создания антитеррористической операции, которой будет руководить ФСБ. Баррос отметил, что для стабилизации ситуации в Курской области задействованы пограничники ФСБ, силы Росгвардии, МВД, обычные войска Минобороны России и срочники, которые находились на границе.

"ФСБ исторически не работает с подчинением координационного командования над всеми этими структурами. И мне очень непонятно, как россияне собираются создать эффективный совместный командно-контрольный центр для того, чтобы дать ответ на эту значительную украинскую операцию, когда, в принципе, организацией, которая лучше всего оснащена для этого, является российский Генштаб и российский министр обороны", – заметил Баррос.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Путин не готов объявить очередную мобилизацию. Боррос считает, что если бы глава Кремля сделал это, то такое решение подняло бы панику по всей территории России.

"Поэтому я считаю решение Путина снова подчинить то, что должно было бы быть адекватным военным планированием, своим политическим целям для собственной внутренней стабильности, является еще одной проблемой. Исторически он всегда делал ошибки относительно того, как вести эту войну против Украины, и он предпочитал политические соображения над надежным военным ответом", – резюмировал аналитик.