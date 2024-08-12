Россия созывает неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию на Курщине

Россия инициирует неформальное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Курской области. Оно запланировано на вторник.

Известно, что Россия хочет провести заседание в формате Арии. Напомним, что Кремль объявил режим КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.

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Для чего Россия созывает заседание Совбеза ООН

Россия инициирует неформальное заседание Совета Безопасности ООН в формате Аррии из-за "прорыва" в Курской области, в котором, по заявлению Кремля, якобы участвуют Вооруженные силы Украины.

Встреча состоится во вторник в 17:00 (00:00 по киевскому времени). Постоянное представительство России при ООН разослало письмо членам организации, указав темой обсуждения "преступления, совершенные киевскими властями".

Как происходит заседание Совбеза ООН по формуле Аррии Заседание Совбеза ООН по формуле Аррии – это неформальные встречи, которые организовывает член или Совет Безопасности ООН с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году как представитель Венесуэлы в Совете. Заседания по формуле Аррии отличаются от обычных консультаций Совета Безопасности. Инициатор заседания выступает его председателем. Решение об участии в таких встречах каждый из членов принимает самостоятельно и имеет право отказаться.

Напомним, что вчера, 11 августа, Россия пожаловалась в ООН из-за "нарушения Украиной прав человека". Омбудсмен России рассказывает о якобы "тысячах пострадавших гражданских" и обвиняет во всем ВСУ.

Вона також хоче, аби ситуація у Курській області була відображена у доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка запланована на вересень.