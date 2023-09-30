На Прикарпатье произошел прорыв нефтепровода: все, что известно об инциденте

В селе Стрымба Ивано-Франковской области 30 сентября произошел прорыв на нефтепроводе. В результате вспыхнул пожар, а также получили ранения гражданские люди.

Пожар возле нефтепровода удалось ликвидировать спасателям. Все, что известно об инциденте на нефтепроводе в Прикарпатье – читайте в материале 24 Канала.

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Как произошел пожар на нефтепроводе

Пресс-секретарь ГСЧС Прикарпатья Кристина Перцович в комментарии 24 Каналу сообщила, что произошло возгорание нефтепродуктов в результате прорыва на нефтепроводе. Ранее местные СМИ писали, что в селе Стрымба взорвался газопровод.

В конце концов в ГСЧС рассказали, что в 17 часов возле села Стрымба Надвирнянского района произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разливом нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров.

В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели,

– отметили в ГСЧС.

Кроме этого, огонь также перекинулся на дома, находившиеся рядом с местом происшествия. Очевидцы также говорили, что в небе видели черный столб густого дыма.

Пожар на нефтепроводе в селе Стрымба: смотрите видео

В конце концов в ГСЧС сообщили, что в 17:54 ликвидирован пожар из-за разлитых нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и вспомогательного сооружения на площади 20 квадратных метров. На месте происшествия привлекались 18 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

ГСЧС гасят пожар после прорыва нефтепровода на Прикарпатье / Фото ГСЧС

В конце концов в ГСЧС отметили, по состоянию на 19:30 вблизи села Стрымба Надворнянского района в местном ручейке, на месте разлива нефтепродуктов, осуществляется обработка остатков нефтепродуктов сорбентом. Для этого привлечены 25 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Как ликвидировали пожар в селе Стрымба / Видео ГСЧС

Следует отметить, что значительное количество нефти разлилось в реку Стрымба, что может иметь негативные экологические последствия для региона. Однако спасатели делают все, чтобы этого не допустить и сохранить чистую природу.

Что известно о пострадавших

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что по состоянию на 19:43 известно о 9 пострадавших людях.

Двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела (более 70 процентов). Их доставлены в лечебные учреждения района и предоставляется вся необходимая помощь,

– сказала она.

Она также отметила, что 4 другим людям оказали всю необходимую помощь на месте. По ее словам, причины трагедии – устанавливаются.

До этого, в МВД Украины рассказывали, что по состоянию на 18:46 в результате прорыва нефтепровода пострадали 6 человек, из них 2 детей, госпитализированы в больницу. В министерстве также отметили, что все задвижки на нефтепроводе перекрыты.

Городской голова города Надворная в Ивано-Франковской области Зиновий Андреевич отметил, что в селе Стрымба уже в течение часа работают спасательные службы. Также стало известно о пострадавших в результате инцидента.

"Сейчас в Надворнянской центральной районной больнице находятся 5 человек с ожогами разной степени. Двое детей и трое взрослых", – подчеркнул он.

Он также отметил, что все причины взрыва на нефтепроводе выясняются правоохранители. Спасатели делают все, чтобы локализовать этот огонь.