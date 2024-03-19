Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остина во время брифинга с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Глава Пентагона отметил, что украинские военные заверили его, что оборона будет продолжаться и в дальнейшем, передает 24 Канал.
Интересно США не допустят, чтобы Украина проиграла, – глава Пентагона
Остин оценил возможности прорыва российской армии
Отвечая на вопрос журналистов о потенциальном прорыве россиян на фронте, Остин отметил, что Соединенные Штаты увидели, что России удается частично достигать небольших военных побед.
Они огромные ресурсы используют ради тех клочков земли, которые захватывают,
– ответил глава Пентагона.
Министр обороны США также отметил уверенность украинского военного командования во главе с Главнокомандующим Александром Сырским в способности защитить свое государство от агрессора.
Кроме того, Остин отметил важность дальнейшей поддержки оборонных усилий Украины, выразив надежду, что новое финансирование американской помощи будет утверждено в ближайшее время.
В Пентагоне высказались о будущей помощи Украине
- Ллойд Остин отметил, что будущие военные помощи Украине от Соединенных Штатов будут зависеть от решений, которые примет Конгресс. Глава Пентагона также хочет надеяться, что вскоре будет принят очередной пакет помощи Украине.
- Министр также подчеркнул важность помощи, которую они получают, особенно подчеркнув потребность в боеприпасах и оборонной помощи. Несмотря на это, Остин подчеркнул, что пока нельзя делать прогнозов относительно предоставления помощи Украине в будущем.
- Во время встречи в Рамштайн 19 марта Ллойд Остин отметил, что США преданы тому, чтобы Украина не проиграла России в полномасштабной войне. Глава Пентагона также признал сложные условия, в которых наши защитники противостоят российскому агрессору.
- Министр обороны США подчеркнул важность Украины в противодействии действиям Путина, отметив, что для Запада крайне важно поддержать Украину в этих усилиях. Чиновник подчеркнул, что предоставление военной помощи Украине является не только выгодным для Украины, но и также служит инвестицией Запада в собственную безопасность.