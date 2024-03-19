Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остіна під час брифінгу з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Глава Пентагону зазначив, що українські військові запевнили його, що оборона продовжуватиметься й надалі, передає 24 Канал.
Цікаво США не допустять, щоб Україна програла, – очільник Пентагону
Остін оцінив можливості прориву російської армії
Відповідаючи на запитання журналістів про потенційний прорив росіян на фронті, Остін наголосив, що Сполучені Штати побачили, що Росії вдається частково досягати невеликих воєнних перемог.
Вони величезні ресурси використовують заради тих клаптиків землі, які захоплюють,
– відповів очільник Пентагону.
Міністр оборони США також наголосив на впевненості українського військового командування на чолі з Головнокомандувачем Олександром Сирським у здатності захистити свою державу від агресора.
Крім того, Остін наголосив на важливості подальшої підтримки оборонних зусиль України, висловивши сподівання, що нове фінансування американської допомоги буде затверджено найближчим часом.
У Пентагоні висловилися про майбутню допомогу Україні
- Ллойд Остін зазначив, що майбутні військові допомоги Україні від Сполучених Штатів залежатимуть від рішень, які ухвалить Конгрес. Глава Пентагону також хоче сподіватися, що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні.
- Міністр також підкреслив важливість допомоги, яку вони отримують, особливо наголосивши на потребі в боєприпасах та оборонній допомозі. Попри це, Остін підкреслив, що наразі не можна робити прогнозів щодо надання допомоги Україні у майбутньому.
- Під час зустрічі в Рамштайні 19 березня Ллойд Остін наголосив, що США віддані тому, щоб Україна не програла Росії у повномасштабній війні. Очільник Пентагону також визнав складні умови, в яких наші захисники протистоять російському агресору.
- Міністр оборони США підкреслив важливість України у протидії діям Путіна, наголосивши, що для Заходу вкрай важливо підтримати Україну в цих зусиллях. Посадовець підкреслив, що надання військової допомоги Україні є не лише вигідним для України, але й також слугує інвестицією Заходу у власну безпеку.