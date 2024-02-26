Существует ли угроза прорыва россиян на Харьковском направлении

Основной целью армии России на Харьковском направлении остается город Купянск. Куда он подтягивает все свои силы, резервы.

Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует 24 Канал.

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Враг продолжает подтягивать все свои силы, резервы. На этом направлении у него очень много различной техники и личного состава,

– отметил Евлаш.

Ситуация возле Купянска: показываем на карте

Россия подтягивает подразделения

Кроме этого, и со стороны России оккупанты сейчас укрепляют линию обороны, линию границы.

"Туда подтянули свои подразделения Росгвардии, но не для наступательных действий, а для предотвращения прорыва", – отметил Евлаш.

Так, по словам пресс-офицера, россияне усиливают границу, потому что перестраховываются. Пытаются не допустить прошлогодних событий, когда бойцы РДК вели "зачистки" на территории России.

Ситуация сложная

Кроме того, Евлаш описал ситуацию на Харьковском направлении, как сложную. Россияне используют КАБы, Су-34, Су-35. Из-за погодных условий начали активно применять и багги, чтобы доставлять штурмовые подразделения на фронт. Противник применяет пехоту, десантные полки, танки.

"Ощутимо то, что нехватки боеприпасов у врага нет. Возможно немного меньше, но преимущество сохраняется у противника", – сказал Евлаш.

При этом он заявил, что украинские военные научились точнее стрелять по врагу и отражают атаки несмотря на количественное преимущество врага.

Что этому предшествовало

В начале этого месяца Главнокомандующий ВСУ Сирский заявил, что "особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставили цель любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

Сырский говорил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонительной операции.

. Согласно утренней сводке Генштаба, на Купянском направлении в течение суток защитники отбили 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.