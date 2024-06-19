В Киеве большой потоп: из-за прорыва теплосети улицы заливает грязной водой
Источник:КГГА
Во время гидравлических испытаний в Киеве произошло повреждение труб теплосети. В КГГА отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждения на улице Симона Петлюры.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что вскоре аварийный участок теплосети заменят.
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Повреждения – часть испытаний энергетиков
В КГГА рассказывают, что энергетики проводят гидравлические испытания, как обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.
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Подобные испытания позволяют выявить и своевременно устранить слабые места в трубах летом и вовремя заменить поврежденные участки.
Поэтому подобные повреждения, особенно на участках трубопроводов большого диаметра, могут происходить, пока будут продолжаться тестирования,
– уточнили в КГГА.
В сети сразу же появились кадры затопленных улиц на пересечении Жилянской и Симона Петлюры.
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