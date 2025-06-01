В Киеве возле Дворца "Украина" настоящая река: там прорвало трубу

Вечером в столице в районе Дворца "Украина" прорвало трубопровод. На улицах образовался потоп.

В сети распространили кадры с места происшествия. На них можно увидеть, как автомобили перемещаются по проезжей части дороги, заполненной водой, передает 24 Канал.

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Что известно

Около 22:30 в КГГА сообщили, что вблизи улицы Большая Васильковская, 112 произошел прорыв трубы водоснабжения, в результате чего подмыло опору светофора. Пострадавших и поврежденного имущества нет.

На месте уже работают бригады "Киевводоканала". Также местные власти предупредили о возможных осложнениях дорожного движения.

Прорыв трубопровода в районе Дворца "Украина": смотрите видео

Авария на Большой Васильковской: смотрите видео

К слову, на Львовщине дуб Франко упал на экскурсионный автобус в селе Нагуевичи. Дерево стояло на территории семейного имения писателя, и возле него была табличка об опасности падения.