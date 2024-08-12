Впервые с ноября 2023 года Украина перехватила инициативу на фронте, – ISW о событиях на Курщине

С конца осени 2023 года активизировалось российское наступление на большинстве направлений. Именно Москва с тех пор определяла место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине. Впрочем, операция в Курской области отобрала инициативу у оккупантов.

По мнению аналитиков Института изучения войны, события на Курщине позволили украинским войскам по крайней мере временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке линии фронта. Бои в Курской области заставили Кремль передислоцировать туда силы и средства.

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Удар, откуда не ждали

До сих пор враг использовал свою инициативу на всем театре боевых действий, чтобы оказать давление на Украину и пытаться помешать ей накапливать живую силу и технику для будущих контрнаступательных операций.

Именно оккупанты задавали темп боевых действий, который бы позволял им поддерживать последовательные текущие наступательные операции.

Впрочем, события в Курской области показали, что Путин и российское военное командование, вероятно, неправильно оценили способности Украины перехватить инициативу и достичь оперативной неожиданности.

Операция в Курской области и дальнейшие возможные украинские вторжения через границу заставляют Кремль и российское командование принять решение о том, рассматривать ли международную границу протяженностью тысячу километров с северо-восточной Украиной как законную линию фронта, которую Россия должна защищать, чего собственно не наблюдалось с осени 2022 года.

Ответ Москвы может потребовать от российского военного командования рассмотреть потребности в живой силе и технике для защиты международной границы как часть плана кампании на всем театре, и поэтому может наложить длительные ограничения оперативного планирования, с которыми Россия ранее не сталкивалась,

– говорится в отчете ISW.

Оккупанты не видели особой потребности в обороне северо-восточной границы после того, как вывели свои войска из Киевской, Черниговской, Сумской и значительной территории Харьковской области в 2022 году. С тех пор Украина прибегала к обычным диверсиям, и у России не возникало особой необходимости для усиления защиты этой территории.

Сама же страна-агрессор поддерживала угрозу вероятного нового вторжения в Украину с Севера, заставляя ее стягивать сюда свои войска с других важных участков фронта. Между тем оккупанты не спешили отвечать присутствием на присутствие украинских сил в приграничье.

В мае 2024 года Россия сама "оживила" часть северной линии фронта, когда начала наступление на Харьковщину, чтобы отвлечь украинские силы из Донецкой и Луганской областей.

Отношение Москвы к международной пограничной зоне как к бездействующей линии фронта предоставило ей больше возможностей для накопления и привлечения живой силы и материальных средств для военных операций в Украине.

Страна-агрессор потратила значительные ресурсы на строительство укреплений вдоль международной пограничной зоны, но не выделила живой силы и техники для значительного укомплектования и защиты этих укреплений. Собственно поэтому прорыв границы в Курской области и стал возможным.

Российское военное командование, вероятно, придет к выводу, что укрепленные позиции на международной границе надо все-таки усилить техникой и людьми, чтобы предотвратить дальнейшие украинские вторжения.

Этот вывод сужает гибкость, которой Россия пользовалась в привлечении живой силы и материальных средств для своих текущих наступательных усилий в Украине, и российскому военному командованию придется учитывать требования к обороне своей границы при планировании своих усилий в Украине,

– отмечают аналитики.

Напомним, что в ISW ранее оценили, над какими территориями в Курской области Москва могла потерять контроль.