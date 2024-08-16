Россияне убегали, грабя местных: как к операции ВСУ относятся жители Курщины

Украина на протяжении 10 дней проводит операцию в Курской области. Там уже создана первая украинская военная комендатура, а местные не на шутку удивлены и разочарованы действиями своих властей.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала. что жители Курщины в основном прячутся по подвалам. С ними трудно пообщаться, впрочем они осторожно идут на контакт с украинскими военными.

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Что говорят об операции ВСУ жители Курщины

Наши бойцы рассказывают, что сейчас гражданское население очень напугано. Они неохотно общаются, прячутся в подвалах. С украинской стороны к ним относятся в соответствии со всеми нормами.

Люди очень разочарованы действиями местных властей, поскольку те их бросили. Более того, как рассказывают наши бойцы, российская армия, военные, которые бежали из Курской области, одновременно грабили местное население, отбирали машины, другое имущество,

– рассказала Андриана Кучер.

Украинские защитники поделились, что местное население достаточно осторожно, иногда нейтрально, однако вообще без никакого пиетета говорит о российской армии. Наоборот они выражают ряд жалоб, жалуются, возмущаются такими действиями и чувствуют себя абсолютно брошенными.

"Также один из бойцов сказал, что все те гражданские, с которым ему приходилось общаться, говорили с ним исключительно на украинском языке. Он сыронизировал, что теперь мы пришли защищать украиноязычное население на территории России", – добавила Андриана Кучер.