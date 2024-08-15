Пострадали все: что потеряла экономика России в приграничных областях
События на Курщине будут иметь серьезные экономическое влияние и скажутся на жизни россиян. Впрочем убытки следует оценивать совокупно во всех приграничных к Украине областях за последние 2 года.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что надо обратить особое внимание на регионы, где из-за войны остановили авиасообщение. Их в России 11.
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С какими проблемами столкнулась Россия
Авиасообщение остановлено над крупными сельскохозяйственными регионами, среди них и Курская область. Эти области производят более трети всей сельскохозяйственной продукции России. Если говорить о животноводстве, то цифра еще больше.
Крупнейшие производители очень активно развивали производства именно в этих регионах. Сейчас практически все это закончилось. Все компании пострадали и остались без каких-либо перспектив,
– отметил Милов.
Теперь владельцы предприятий должны думать о том, чтобы вывести оттуда свой бизнес. Более того, Россия потеряла еще часть территории. Для сельскохозяйственного сектора – это очень большие убытки.
Кроме того, мы стали свидетелями большого перемещения людей. Местные выезжают из приграничных регионов, а возможности трудоустроиться в другом месте у них нет. Это также большие расходы.
Владимир Путин поставил под очень серьезный экономический удар все области, которые прилегают к Украине. Они были важными поставщиками аграрной продукции, а сейчас говорится о полной эвакуации и остановке бизнеса,
– добавил Милов.
Это не фатальный удар, но даже учитывая это, Путин создал вокруг столько серьезных проблем, что пока не приходится говорить о чем-то хорошем для экономики России.