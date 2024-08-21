Готовятся к "новой нормальности": Кремль считает, что наступление ВСУ на Курщине продлится долго

Российские власти считают, что бои в Курской области из-за прорыва ВСУ могут длиться несколько месяцев. Отныне россиян готовят к тому, что это новая реальность.

По словам источника, близкого к Кремлю, сначала россиянам было неясно, с какими силами ВСУ "пришли" и на какой срок. Теперь ситуация прояснилась, и это вроде бы "значительно облегчает понимание", как утверждают российские СМИ.

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Тревожность среди россиян растет

До областных центров далеко. Но сам заход (ВСУ – 24 Канал) на территорию России и взятие под контроль сел – это событие новое, и событие очень неприятное,

– отметил источник.

Согласно результатам опроса, уровень тревожности среди россиян увеличился на 6% и составляет 45%. В Кремле эти цифры оценивают как достаточно высокие и рассчитывают на их быстрое снижение.

Чтобы как можно быстрее успокоить общественность, Кремль через пропаганду пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности". Эти термины уже использовались пропагандистами во время пандемии и в начале войны с Украиной.

"Это нужно, чтобы люди считали то, что происходит, не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, – проще", – объясняет логику медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком путинской администрации.

Согласно замыслу Кремля, элементы этой "новой реальности" выглядят так:

противник действительно проник на российскую землю;

его ждет неизбежное поражение;

однако процесс возвращения утраченных территорий потребует времени, и россиянам нужно проявить терпение.

Также гражданам предлагается "превратить негативные эмоции и шок в позитивные действия", например, участвуя в сборе помощи для Курской области.

Россияне не отменяют выборы губернатора Курской области

Отмена бы (выборов – 24 Канал) увеличила панику: значит, под угрозой весь регион, раз губернатора отказались выбирать, то, возможно, и область уже сдали? Никаких угроз голосованию нет,

– объяснил источник издания.

Все чиновники, которые принимали участие в опросе, уверены, что боевые действия в Курской области могут длиться несколько месяцев. Один из собеседников, который имеет связи с правительством, добавляет, что эта оценка является "достаточно оптимистичной – если все пройдет успешно".