Операция на Курщине показала слабости России: как это используют "друзья" Путина

Владимир Путин посещал геополитические мероприятия Си Цзиньпина. Он со своей стороны участвовал в саммите БРИКС на самом высоком уровне, хотя когда проходил саммит "Большой двадцатки" в Индии Си туда не приехал.

Логика заключается в том, чтобы посещать мероприятия друг друга. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что на фоне российской агрессии выросла помощь Украине от Соединенных Штатов.

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Как изменилось отношение к России

Хотя США помогает Украине, но у них есть понимание, что это не их война. В то же время Китай думает по-другому. Там убеждены, что одной из причин боевых действий якобы является то, что НАТО расширяется на Восток. Однако Украина до сих пор не стала членом Альянса.

К сожалению, такие стереотипы из прошлого, а также конкуренция с США, влияют на восприятие этой войны Китаем.

Если говорить о Курск, то и для Индии, и для Китая эта операция стала не только неожиданностью, но и проявила слабости России. Это добавляет аргументов этим странам, чтобы давить на Россию для прекращения войны,

– отметил политолог.

Китай и Индия могут теперь использовать слабость Владимира Путина и больше требовать от него. Однако они до сих пор внимательно присматриваются к ситуации. Так что, не стоит говорить, что Курск "все обнулил", ведь война идет более 2 лет и этого никогда не забудешь.