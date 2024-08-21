В Кремле ответственность за провал обороны на Курщине возложили на генерала Александра Лапина. Это уже не первая его неудачная операция, а за свою военную карьеру он имеет не один промах.

Стоит вспомнить, что до конца 2023 года в России существовало три группировки для прикрытия границы. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что речь идет о группе войск "Брянск", "Курск" и "Белгород".

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За какие операции отвечал Лапин

В конце 2023 года эти три группировки свели в одну группу войск "Север". Ее командующим стал Лапин, который также оставался главой Ленинградского военного округа.

Именно на этой базе в Белгородской области формировался основной ударный элемент группы войск "Север". Там собрали группировку до 40 тысяч личного состава для того, чтобы начать наступательную кампанию на севере Харьковщины.

Во-первых, Лапин заверил, что это необходимо, что он якобы выйдет на Великий Бурлук, а оттуда – в тыл нашим группировкам на Купянщине. А если Россия зайдет в Липцы, то снова начнет терроризировать Харьков ствольной артиллерией, а не реактивной или авиацией,

– рассказал Александр Коваленко.

Примерно в это время в российском Минобороны начались "зачистки". Чтобы как-то удовлетворить военно-политическое руководство и самого Владимира Путина – Лапин начал Харьковскую операцию.

Наступление на Харьковщину становится для группы войск "Север" роковым. Мы видим его результаты, оно перешло в абсолютный анабиоз. При этом был потрачен огромный ресурс, есть большое количество человеческих потерь, потерь в механизированной компоненте,

– отметил Коваленко.

Кроме всего прочего, Харьковская операция привела к тому, что Украина, хоть и с определенными ограничениями, но получила разрешение на нанесение ударов по территории России.

"Это был первый этап фиаско Лапина, а сейчас начинается наступательная кампания в Курской области, которая также в зоне ответственности группы войск "Север". Виновным снова остается Лапин", – подытожил военно-политический обозреватель.