Просчитались тупые шизофреники, – в Раде отреагировали на планы России взять Донбасс и Юг

В минобороны России заявили, что хотят взять под контроль весь Донбасс и Юг Украины. На такие планы оккупантов отреагировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Враг хочет оставить Украину без портов. Его план – "задушить" нашу экономику.

Актуально В российском минобороны намекнули, что в случае победы следующей после Украины будет Молдова

Оккупанты наивно считают, что их запасы устойчивости больше, чем у Вооруженных Сил Украины.

Очередной тупой просчет шизофреников,

– подчеркнул Железняк.

Что этому предшествовало

Исполняющий обязанности командующего войсками центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил, что Россия хочет захватить Юг и Донбасс, чтобы влиять на украинскую экономику и получить сухопутный коридор в Крым.

Этим коридором путинская армия планирует пойти в Приднестровье, чтобы "освободить" русскоязычное население от "притеснений". То есть бомбить его, убивать и пойти на Молдову.

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