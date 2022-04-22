Ворог хоче залишити Україну без портів. Його план – "задушити" нашу економіку.

Актуально У російському міноборони натякнули, що в разі перемоги наступною після України буде Молдова

Окупанти наївно вважають, що їхні запаси стійкості більші, аніж у Збройних Сил України.

Черговий тупий прорахунок шизофреніків,

– наголосив Железняк.

Що цьому передувало

Виконувач обов'язки командувача військ центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив, що Росія хоче захопити Південь та Донбас, аби впливати на українську економіку та отримати сухопутний коридор до Криму.

Цим коридором путінська армія планує піти у Придністров'я, щоб "визволити" російськомовне населення від "утисків". Тобто бомбардувати його, вбивати і піти на Молдову.

До теми дивіться відео про те, що Росія таємно стягує ефіопців на війну з Україною: