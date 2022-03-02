Прощайте: YouTube заблокировал пропагандистский канал оккупантов в более чем 70 странах
2 марта 2022 , 16:23Читати новину українською
Источник:Nexta Live
YouTube заблокировал страницы пропагандистского канала НТВ в более чем 70 странах мира. В частности, его невозможно посмотреть в Европе.
Жители 70 государств, включая все европейские, не смогут просмотреть страницы пропагандистского НТВ в YouTube. Правда, пока не был опубликован список всех стран, где заблокирован канал.
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