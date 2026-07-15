Во время церемонии люди требовали справедливого наказания для всех причастных к преступлению и подчеркивали, что безнаказанность порождает новые трагедии. Об этом пишет hromadske.

Как в родном селе проводили в последний путь братьев Мосейчуков?

15 июля в Калиновке Фастовского района Киевской области состоялась церемония прощания с братьями Максимом и Романом Мосейчуками, смерть которых всколыхнула всю страну. Именно это село стало местом, откуда мужчин, по данным правоохранителей, похитили перед их убийством.

Еще с утра возле места прощания начали собираться десятки людей. Впоследствии к церемонии присоединились более двухсот жителей общины, родственников, друзей, соратников и неравнодушных украинцев. Люди приходили с цветами, украинскими флагами и плакатами, требуя справедливого расследования дела.

Церемония прощания с братьями Мосейчуками / Фото hromadske

Односельчане вспоминают Максима и Романа как добрых, порядочных и трудолюбивых людей. Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что знала младшего брата лично, ведь работала вместе с ним.

Насколько я знаю, они были хорошими ребятами. Максима я знаю по работе, мы вдвоем работаем в магазине. Это были хорошие ребята, ничего плохого я сказать не могу. Очень жаль, что этих двух ребят больше нет,

– сказала жительница Оносель.

По ее словам, после исчезновения братьев в селе все надеялись, что они вернутся живыми.

"Новость быстро разнеслась по селу. Люди говорили, что мужчин похитили. Думали, что они вернутся живыми. Но случилось самое худшее", – добавила она.

Одним из самых символических моментов церемонии стало прохождение траурной процессии мимо дома бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, которого следствие подозревает в организации преступления.

Дом Станислава Лучанова / Фото hromadske

Во время движения колонны молодые люди держали плакаты с надписями "Звание не дает права на убийство" и "Убивает не громкость, а безнаказанность". Вдоль дороги, по которой двигалась процессия, люди оставляли цветы.

Акция в поддержку семьи погибших братьев / Фото hromadske

Кроме того, возле дома подозреваемого состоялся мотопробег. Участники таким образом выразили поддержку семье погибших и подчеркнули необходимость довести дело до справедливого приговора.

Заезд на мотоциклах у дома Лучанова: смотрите видео

Глава Рокитнянской общины Юрий Богданов во время церемонии также призвал правоохранительные органы обеспечить полное и беспристрастное расследование и привлечь к ответственности всех причастных к убийству братьев.

Братья Мосейчуки, погибшие от рук палачей, – добрые и искренние, ответственные и невероятно человечные. Такими были ребята. В 2023 году мы все проводили их отца в последний путь и всей общиной поклонились его подвигу. Но сегодня, к сожалению, такая трагедия обрушилась на семью Мосейчуков и на всю общину. Все виновные – уже на скамье подсудимых. Суд будет справедливым. Наша цель и задача правоохранителей – чтобы виновные в убийстве наших ребят не ушли от ответственности и понесли справедливое наказание,

– сказал Богданов.

Напомним, по данным следствия, группа военнослужащих похитила Максима и Романа Мосейчуков, после чего братьев силой вывезли в другую область, где их убили.

В рамках расследования правоохранители задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, а также еще девять военнослужащих этого подразделения. Всем им инкриминируется причастность к резонансному преступлению.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства похищения и убийства братьев, а также роль каждого из задержанных в этом деле.