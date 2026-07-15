Під час церемонії люди вимагали справедливого покарання для всіх причетних до злочину та наголошували, що безкарність породжує нові трагедії. Про це пише hromadske.

Як у рідному селі провели в останню путь братів Мосейчуків?

15 липня у Калинівці Фастівського району Київської області відбулася церемонія прощання з братами Максимом і Романом Мосейчуками, смерть яких сколихнула всю країну. Саме це село стало місцем, звідки чоловіків, за даними правоохоронців, викрали перед їхнім убивством.

Ще зранку біля місця прощання почали збиратися десятки людей. Згодом до церемонії долучилися понад дві сотні мешканців громади, родичів, друзів, побратимів та небайдужих українців. Люди приходили з квітами, українськими прапорами та плакатами, вимагаючи справедливого розслідування справи.

Церемонія прощання із братами Мосейчуками / Фото hromadske

Односельці згадують Максима та Романа як добрих, порядних і працьовитих людей. Одна з місцевих жительок розповіла журналістам, що знала молодшого брата особисто, адже працювала разом із ним.

Наскільки я знаю, вони були хорошими хлопцями. Максима я знаю по роботі, з ним удвох у магазині працюю. Це були хороші хлопці, нічого поганого я сказати не можу. Дуже шкода, що двох хлопців не стало,

– сказала оносельчанка.

За її словами, після зникнення братів у селі всі сподівалися, що вони повернуться живими.

"Новина швидко розійшлася селом. Люди говорили, що чоловіків викрали. Думали, що вони повернуться живими. Але сталося найгірше", – додала вона.

Одним із найбільш символічних моментів церемонії стало проходження жалобної процесії повз будинок колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого слідство підозрює в організації злочину.

Будинок Станіслава Лучанова / Фото hromadske

Під час руху колони молоді люди тримали плакати з написами "Звання не дає права на вбивство" та "Вбиває не гучність, а безкарність". Уздовж дороги, якою рухалася процесія, люди залишали квіти.

Акція на підтримку родини загиблих братів / Фото hromadske

Крім того, біля будинку підозрюваного відбувся мотопробіг. Учасники таким чином висловили підтримку родині загиблих та наголосили на необхідності довести справу до справедливого вироку.

Заїзд на мотоциклах під будинком Лучанова: дивіться відео

Голова Рокитнянської громади Юрій Богданов під час церемонії також закликав правоохоронні органи забезпечити повне й неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства братів.

Брати Мосейчуки, які загинули від рук катів, – добрі та щирі, відповідальні та неймовірно людяні. Такими були хлопці. У 2023 році ми всі провели їхнього батька в останню путь і всією громадою вклонилися його подвигу. Але сьогодні, на жаль, прийшла така трагедія до родини Мосейчуків та до громади. Усі винні – уже на лаві підсудних. Суд буде справедливим. Наша мета і завдання правоохоронців – щоби відповідальні за вбивство наших хлопців не уникли відповідальності та понесли справедливе покарання,

– сказав Богданов.

Нагадаємо, за даними слідства, група військовослужбовців викрала Максима та Романа Мосейчуків, після чого братів силоміць вивезли до іншої області, де їх убили.

У межах розслідування правоохоронці затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, а також ще дев'ятьох військових цього підрозділу. Усім їм інкримінують причетність до резонансного злочину.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини викрадення та вбивства братів, а також роль кожного із затриманих у цій справі.