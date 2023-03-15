Прощание пограничника с семьей на вокзале попало на полосу New York Times

New York Times на первой полосе опубликовало фото прощания пограничника с семьей на вокзале в Краматорске. После года разлуки и небольшого отпуска вместе им снова пришлось прощаться.

Как рассказали в ГПСУ, на железнодорожном вокзале Краматорска Яна с дочерью прощалась с любимым мужем Александром. Семью, как и сотни других семей, разлучила война.

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Возле поезда к ним подошли двое мужчин, которые представились журналистами из New York Times и предложили сделать фото.

Момент прощания семьи попал на первую полосу

Пара улыбнулась, но согласилась и уже впоследствии супруги увидели свое фото от корреспондента Дэниела Берехулака на первой полосе американского издания New York Times.



Яна и Александр снова прощаются на вокзале Краматорска / Фото New York Times



Фотография украинских пограничников попала на первую полосу издания / Скриншот

Супруги пограничники

Офицеры-пограничники – Александр и Яна вместе проходили службу в Краматорске. В феврале 2022 года, понимая опасность, Яна с маленьким ребенком уехала на более безопасную Хмельнитчину.

С тех пор с Александром они почти не виделись.

Недавно Яна с дочерью приезжала в Краматорск в отпуск, чтобы провести время с любимым мужем и родным отцом. Однако отпуск быстро прошел, и семья снова оказалась на вокзале, где их и встретили корреспонденты.



Момент прощания семьи / Фото New York Times