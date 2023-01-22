В Хмельницкой области попрощались с Татьяной Шутяк, которая погибла в авиакатастрофе в Броварах
Источник:Общественное
В воскресенье, 22 января, в селе Соколовка, что в Хмельницкой области простились с Татьяной Шутяк, заместителем руководителя патронатной службы МВД Украины. Она погибла в авиакатастрофе в Броварах.
Отметим, что 21 января в Киеве в Украинском доме простились с руководством и работниками Министерства внутренних дел, погибшими в авиакатастрофе.
Важно В Киеве простились с Монастырским и другим руководством МВД
Что известно о Татьяне Шутяк
Тело Татьяны Шутяк 22 января привезли в родную деревню, где с ней простились родные и друзья. Татьяну Шутяк похоронили на кладбище села Соколовка.
24 января девушке должно было исполниться 27 лет.
Таня окончила школу с золотой медалью, тогда с отличием юридическую академию. После академии попала на стажировку в Верховную Раду и осталась там работать, была помощником народного депутата Дениса Монастырского.
А когда его назначили министром, то пошла работать с ним в МВД.
Прощание с Татьяной Шутяк: видео
Авиакатастрофа в Броварах: главное
- Около 08:20 18 января у детского сада в Броварах упал вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- На борту находилось руководство МВД. Они направлялись в командировку в одну из горячих точек.
- В результате падения вертолета в детском саду вспыхнул сильный пожар. В результате катастрофы 14 человек погибли, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.
- В результате авиакатастрофы погиб Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
- Обстоятельства трагедии выясняются. СБУ начало расследование. Следствие рассматривает три версии: нарушение правил полета; неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению вертолета.