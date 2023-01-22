В Хмельницкой области попрощались с Татьяной Шутяк, которая погибла в авиакатастрофе в Броварах

В воскресенье, 22 января, в селе Соколовка, что в Хмельницкой области простились с Татьяной Шутяк, заместителем руководителя патронатной службы МВД Украины. Она погибла в авиакатастрофе в Броварах.

Отметим, что 21 января в Киеве в Украинском доме простились с руководством и работниками Министерства внутренних дел, погибшими в авиакатастрофе.

Важно В Киеве простились с Монастырским и другим руководством МВД

Что известно о Татьяне Шутяк

Тело Татьяны Шутяк 22 января привезли в родную деревню, где с ней простились родные и друзья. Татьяну Шутяк похоронили на кладбище села Соколовка.

24 января девушке должно было исполниться 27 лет.

Таня окончила школу с золотой медалью, тогда с отличием юридическую академию. После академии попала на стажировку в Верховную Раду и осталась там работать, была помощником народного депутата Дениса Монастырского.

А когда его назначили министром, то пошла работать с ним в МВД.

Прощание с Татьяной Шутяк: видео

Авиакатастрофа в Броварах: главное

Около 08:20 18 января у детского сада в Броварах упал вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На борту находилось руководство МВД. Они направлялись в командировку в одну из горячих точек.

В результате падения вертолета в детском саду вспыхнул сильный пожар. В результате катастрофы 14 человек погибли, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

В результате авиакатастрофы погиб Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Обстоятельства трагедии выясняются. СБУ начало расследование. Следствие рассматривает три версии: нарушение правил полета; неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению вертолета.