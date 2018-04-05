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"Прощения нет": Мужчина, потерявший в Кемерово семью, обратился к Путину (видео)

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Игорь Востриков, который потерял в Кемерово всю семью, вместе с тещей записали обращение к Путину
Игорь Востриков, который потерял в Кемерово всю семью, вместе с тещей записали обращение к Путину / Скриншот

Россиянин Игорь Востриков из Кемерово, который потерял во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" жену, троих детей и сестру, вместе с тещей записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы рассказать о "том, что происходит в стране на самом деле".

Соответствующий ролик мужчина опубликовал на своей странице в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте".

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Мать погибшей жены Вострикова рассказала, что много лет проработала в МЧС и выразила недовольство нынешней системой, в которой служат "коррумпированные и непрофессиональные люди" и действиями пожарных.

Почему они стояли и ждали спецсредства? Почему они выносили баллоны, хотя первым пунктом стоит спасение людей? Я считаю, что тех детей, которые сгорели, спасатели убили. Это просто убийство. За это нет прощения. А губернатор просит прощения у президента – это кощунство!
– отметила женщина.

В то же время, мужчина заявил, что "власть смеется над простыми людьми" и призвал граждан создавать группы в социальных сетях для обсуждения.

"Но будьте осторожны в своих высказываниях! Не забывайте, что сажают простых людей за митинги/слова похожие на экстремизм / репост, в то время как сами чиновники могут осуществлять любые преступления от убийств / насилия / хищения миллиардов из наших карманов и отделываться только условным наказанием! Наше единство для власти – это страшный кошмар! и они будут этому всячески препятствовать: у них множество фейковых аккаунтов людей, которые будут вносить раздор в наши ряды, писать всякие гадости, выводить на эмоции и, возможно, многое другое. Поэтому не начинайте споры ни с кем! Не ведитесь на провокации! ", – заявил Востриков.

Россиянин добавил, что не призывает к свержению власти, но понимает, что государству нужны "кардинальные изменения внутри страны, новая конституция".

Напомним, ранее Игорь Востриков, который во время пожара в Кемерово потерял пятерых членов семьи назвал Путина "не президентом, а царем" и заверил, что в трагедии не виноват ни он, ни губернатор области.

25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По официальным данным погибло 64 человека, среди которых 41 ребенок. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре. По состоянию на 29 марта количество пострадавших возросло до 79 человек.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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